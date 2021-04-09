Çin ile imzalanan 25 yıllık işbirliği belgesi İran ekonomisini canlandıracak

Kum'da düzenlenen Çin ve Japonya odaklı 6. Doğu Asya Kültür Çalışmaları programında konuşan Seferi, '25 yıllık mutabakat anlaşmasının uygulanmasının şartı karşılıklı güvendir ve bu konuda zikzak bir şekilde hareket etmemeliyiz' diye belirtti.

Çin'in şu anda 15 milyar varilden fazla ham petrol ithal ettiğini ve en fazla enerji ihtiyacı olan ülkelerden biri olduğunu dile getiren Seferi, 'Doğu Asya bölgesi ve Çin'in stratejik rolü çok önemlidir' ifadesini kullandı.

İran-Çin arasında uzun vadeli mutabakat anlaşmasının önemine işaret eden Seferi, Çin ile 25 yıllık işbirliği belgesinin iki tarafın ekonomik ve kültürel çıkarlarını bağlamak için yıllar önce imzalanmış olması gerektiğini söyledi.

İran'ın her zaman İpek Yolu koridorunda Doğu Asya ile kıtanın batısı arasında değişimin ana noktası olduğunu kaydeden Seferi, 'Bu belgenin uygulanmasıyla, İran'ın sahadaki konumu güçlendirilecek. IŞİD'in yok edilmesi, İran'ın Yemen'e altı yıllık manevi yardımı, askeri güç, yaptırımlara direniş ve bağımsızlık ve ulusal onuru garanti altına alan benzeri şeyler ile Irak ve Suriye'de istikrar yaratmak, Çin'i uzun vadeli etkileşimlere ve stratejik olarak İran'a güven duymaya teşvik ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in büyük bir bölgesel güç ve ortaklarının uluslararası çıkarlarını ve dış ticaretini güvence altına alma gücüne sahip olduğunun altını çizen Seferi, 'Diğer yandan bu ülke, ikili ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir askeri ve kültürel ortak arıyor. Son 25 yıldır rafinerilerimizin kendi kendine yetmesini planlamış olsaydık, bugün ham petrol satma zorunluluğumuz olmazdı ve bu konuda kendi kendimize yeterli olurduk' diye ekledi.

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