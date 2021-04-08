Teneffüs Zili, 4 ülkedeki film festivallerinde seyirci ile buluşacak

"Film, ABD'de düzenlenecek 20. Reality Bytes Kanada'daki 13. Grand River Festivali, Portekiz'deki 5. Festival Politica ve İspanya'da düzenlenecek Katalonya İnsan Hakları Festivali'nin yarışma bölümünde gösterime girecek.

Akademi Ödülleri'nin onaylı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Panorama bölümünde ilk dünya prömiyerini yapan Teneffüs Zili, daha önce Garden State Film Festivali ve ABD'deki 18. Oxford Film Festivali gibi prestijli festivallerde seyirci ile buluşmuştu.

Teneffüs Zili'nin küresel dağıtımı, İspanyol "FeelSales" şirketinin sorumluluğundadır.

Bu kısa filmde Mojan Kurdi, Reyhaneh Nabi Yan, Niloufar Shokouhinia ve Ghazal Khalili rol aldı.

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