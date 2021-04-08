İranlı judocular Asya Judo Şampiyonası'nı beşincilikle bitirdi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in ev sahipliğinde 30 ülkeden 195 judocunun katılımı ile 6 Nisan günü başlayan Asya Judo Şampiynası'na İran 5 judocu ile katıldı.

İran milli takımındanbu yarışmalarda sadece Muhammed Muhammedi Berimanlu 5. sırada yer aldı ve diğer sporcular elendi.

Bugün 8 Nisan Perşembe günü, kadınlar -78 ve +78 kg, erkekler -90, -100 ve +100 kg ağırlık kategorileri düzenlendi. Her üç temsilcimiz de ilk turda mağlup olarak elendi.

90 kg kategorisinde Kasım Bağçığı, Çin'den Bo Hebelige'ye karşı ilk maçında yenildi ve yarışmadan elendi. 100 kg'de yarışan Ali Perhizgar ise Kazakistanlı Serikbayev'e yenilerek elendi.

Said Kereci de +100 kg'de Güney Koreli Kim Min Jong'a maçı kaybetti.

Asya Judo Şampiyonası bu akşam yapılan karşılaşmalarla sona erecek.

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