İran sinemasına Hindistan'dan iki ödül

Hamid Rıza Kutbi'nin yönettiği O Gecedeki Tren isimli film, festivalde en iyi uyarlama senaryo ve Kızıl Gül ödüllerine değer görüldü.

Ahme Ekberpur'un romanından esinlenen filmde Afşin Haşimi, Siyamek Seferi, Meryem Bubani, Behnaz Nadiri, Behram Şakiri ve Aylin Reşidiyan oyuncu kadrosunda yer aldı.

O Gecedeki Tren, daha önce 32. Uluslararası Çocuk ve Ergen Film Festivali'nde çocuk jüri üyeleri açısından En İyi Çocuk Filmi dalında Altın Kelebek, En İyi Erkek Oyuncu Şeref Diploması ve Jüri Özel Ödülü ve Altın Kelebek ödüllerini kazanmıştı.

Öte yandan Linda Kiyani bu uluslararası festivalde Sadık Sadık Dakiki'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Ölü Yiyen filminde oynadığı rolden dolayı en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü elde etti.

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