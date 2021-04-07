Ruhani: İran halkının zaferini hafife almayın

Buünkü kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Son günlerde Nükleer Anlaşma'nın yeniden canlanmasında yeni bir döneme girdik. Nükleer Anlaşma üyesi bütün ülkeler bu günlerde Viyana'da toplandılar. Şimdi İran ile P4+1 ve ABD ile P4+1 dahil olmak üzere çeşitli şekillerde oldu, ancak her halükarda bugün tek bir ses duyuluyor ve bu, bu nükleer anlaşmadan daha iyi bir çözüm olmadığı ve bunun uygulanmasından başka bir yol bulunmadığı sonucudur. Bu da İran İslam Cumhuriyeti için yeni bir başarıdır' ifadesini kullandı.

Yaptırımlar bağlamında, ABD'nin açıkça azami baskı politikasının başarısız olduğunu ve artık sonuç vermediğini belirttiğini kaydeden Ruhani, 'Açıkça müzakere etmekten başka seçeneklerinin olmadığını ve eğer doğrudan görüşmeye hazırsanız, biz de hazırız değilseniz dolaylı olarak P4+1 grubu ile müzakere etmeye hazırız diyorlar. Bu, İran halkının hafife alınmaması gereken zaferi anlamına geliyor' diye konuştu.

Medyanın bu gerçeği örtmek ve bu zaferi çarpıtmak istediğini dile getiren Ruhani, 'Bu, İran ulusunun tarihinde büyük bir zaferdir ve bizm hkümetimizle bağlantılı değildir. İran milletine aittir çünkü üç buçuk yıldır tüm baskılara direnmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, 'İran halkına karşı ne kadar cinayet işledilerse de başarısız oldular. Amerikan tarihinde ilk kez Trump yönetiminde, bu ülke Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Genel Kurul ve Lahey Mahkemesi'ndeki en izole hükümet olarak kayıtlara geçti. Güvenlik Konseyi'nde yalnız kaldılar, kalmasalardı İran'a uygulanan silah ambargosunu geri getirebilirlerdi. Geleneksel müttefikleri bile onlara yardım etmedi. AB üyesi devletler, geleneksel ABD müttefikleri olarak da desteklemedi ve Amerika aleyhinde oy kullandı' diye ekledi.

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