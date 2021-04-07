İranlı karateci, halen dünya sıralamasında ilk sırada

Hamid Reza Daveri,'Dünya Karate Federasyonu'nun son sıralamasına göre, Behmen Asgeri birinci, İtalya'dan Luiga Bosa ikinci, Azerbaycan'dan Rafael Akayev ise üçüncü sırada yer almaktalar'dedi.

Daveri, diğer karateci Ali Asger Asyaberi'nin aynı kategoride 12.sırada, Mecid Hasan Niyay'ın 60 kg'de 14. sırada ve Emirreza Mirzayi'nın 67 kg'de 35. sırada yer aldığını belirtti.

Daveri, 'İran milli karate takımı, Tokyo Olimpiyat kotasını elde etmek için eleme yarışmaları sayılan Paris yarışmaları ile Lisbon Karate-1 Ligi'ne katılmak için hazırdır' diye ekledi.