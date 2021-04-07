İran sineması Asya, Avrupa ve Amerika'da boy gösteriyor

Cevad Darabi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Mehdi Kuhzade'nin yapımcılığını üstlendiği Salhanede Başkalaşım adlı film, 3-13 Haziran tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek 17. Uluslararası Houston Asya-Amerika Film Festivali'nde gösterime girecek.

Feriba Talibi, Said Ahmedi, Feriba Türkaşvend ve Fojan Ahmedi gibi oyuncuların yer aldığı film İran, Almanya ve Kanada ortak yapımıdır.

Öte yandan Yeva isimli İran filmi, İtalyan Frankofon Film Festivali'nde seyircinin dikkatini çekmeyi başardı ve bu bölümde ödül kazandı.

Anahid Abad'ın yazıp yönettiği film, 11. Frankofon Film Festivali'nde En İyi Film Seyirci Ödülü'nü kazandı.

Montreal, Venedik, Milwaukee, Palm Springs, Cleveland, Cottbus gibi diğer festivallere ve 12. Nar Film Festivali, 15. Erivan Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali'nden katılan Ermenistan ve İran'ın ortak ürünüdür.

İran sinemasının bu günlerde yabancı festivallerde gösterime giren diğer filmi, Fatma Muhammedi'nin yönettiği Sıcaklık filmidir.

23. Japon Kısaları Festivali'ne katılmak üzere seçilen bu kısa filmde Mucataba Bitarafan, Atife Emini ve Zeynep Caferi oyuncu kadrosunda yer aldı.

11-21 Hziran arası Japony'da düzenlenecek bu festival, dünyanın en saygın kısa film festivallerinden biridir.

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