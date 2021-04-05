1. İran-Hollanda Ortak Tarım Toplantısı düzenlenecek

Gazetecilere konuşan Sadakat, 'Bu toplantı, Rezevi Horasan Ziraat Mühendisliği Kurumu ile dünyada tarım alanında en başarılı ülkelerden olan Hollanda ülkesinin Ticaret Odası arasında imzalanan Mutabakat Muhtırasının uygulanmasının ilk adımdır' dedi.

Toplantının Haziran ayında yapılacağına ancak mekânın henüz kararlaştırılmadığına işaret eden Sadakat, 'İran ve Hollanda tarım endüstrisinin ortak toplantısının daimi sekretaryası Meşhed'de bulunuyor ve toplantıda tarım sektörü konuları ele alınacak' diye belirtti.

Hollan'danın Huzistan ilinin yarısından daha küçük olmasına karşın bu ülkenin tarımsal verimlilikte İran'dan 20 kat daha verimli olduğunu ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olarak bilindiğini kaydeden sadakat, 'Ülkede kapsamlı bir tarımsal eğitim sistemi hazırlamak ve derlemek, her bir ilin ekim ve üretim kapasitelerini ve potansiyellerini ayrı ayrı dikkate almak ve kritik bölgelerdeki yöneticiler için yeni yönetim yöntemleri, çeviklik ve karar alma modelleri üzerine çalıştaylar düzenlemek, 4 gün sürecek bu toplantının ana gündemini oluşturacak' diye konuştu.

Bu zirve çerçevesinde, Hollanda'dan sekiz yetenekli profesör ve şahsiyetin Ziraat Mühendisliği Teşkilatı başkanları ile birlikte, Tarım Bakanlığı ve illerin tüm yöneticilerine eğitim vereceklerini dile getiren Sadakat, 'Şu anda Hollanda'da tarım alanında en üst düzeyde, pratik bilgi, deneyim ve yetenekleri çokça kullanılabilen 20 bin uzman var ve bu bilgi birikimini tarım ve üretim verimliliği alanında bize aktarmaları, önemli bir gelişmedir' diye ekledi.

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