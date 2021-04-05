Bu yılın Nevruz Bayramında 1.4 milyon deniz yolculuğu yapıldı

Hüseyin Abbas Nejad bu yılın Nevruz tatillerinde deniz yolculuklarının detaylarını belirterek'Korona'ya karşı sağlık protokollerine uygun olarak toplam 1,4 milyon yolculuk ve deniz turizmi gerçekleştirildi'dedi.

Buu yetkili, 'Korona virüsü salgını nedeniyle deniz turizmini kolaylaştırma projesinin önceki yılda durdurulduğunu ve sadece 80 bin deniz seferi yapıldığını ancak bu yılın Nevruz tatillerinde sağlık protokollerine uygun deniz seferleri ve deniz turizminin yapılması gündemdeydi'diye belirtti.

Abbas Nejad, 'Huzistan ilinde deniz seferi ve deniz turizmi bu yılın Nevruz tatillerinde yasaklandı ve Buşehr ilindee sadece deniz seferlerine tanık olduk ve deniz turizmi yasaklandı'ifadesini kullandı.

Abbasnejad, Nevruz'da deniz seferlerini kolaylaştırma planının her yıl 15 Mart'tan bir sonraki yılın Nisan aylarının başlarına kadar değerlendirildiğine değinerek deniz seferinin bir noktadan başlayıp diğer noktada bittiğini, ancak deniz turizmi birinin başlangıç ​​ve bitiş noktası olduğunu ve gemi eski yerine geri döndüğünü belirtti.