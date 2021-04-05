Kerec'de Uluslararası Kayak Yarışmaları başladı

İRNA'ya konuşan Kelhor Uluslararası Dizin Kayak Yarışmaları'nın büyük ve küçük spiral disiplinlerinde düzenlendiğini kaydederek, yarışmalara Türkiye ve Bosna Hersek kayakçılarının yanı sıra ülkemizin farklı bölgelerinden kayakçıların katıldığnı söyledi.

Yarışmaların bu hafta Çarşamba gününe kadar devam edeceğini dile getiren Kelhor, Dizin'in ev sahipliği yaptığı uluslararası alp disiplini yarışmalarına yetişkin yaş kategorisinde 20 kadın ve 20 erkek sporcunun katıldığını ifade etti.

Kayak Merkizi deniz seviyesinden 2650 ila 3600 metre arasında rakıma sahip. Kar kayağı için en uygun zaman Aralık başından Mayıs sonuna kadardır. Dizin Kayak Merkezinde 2 otel, 19 kulübe ve 5 restoran bulunmaktadır.

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