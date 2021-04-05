5 Nis 2021 14:12
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News Code: 84284789
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Kerec'de Uluslararası Kayak Yarışmaları başladı

Kerec'de Uluslararası Kayak Yarışmaları başladı

Kerec, İRNA- Kerec'teki Uluslararası Dizin Kayak Pisti Müdürü Sadık Kelhor, Uluslararası Dizin Kayak Yarışmalarının başladığını ve bu yarışmalara 40 kayakçının katıldığını duyurdu.

İRNA'ya konuşan Kelhor Uluslararası Dizin Kayak Yarışmaları'nın büyük ve küçük spiral disiplinlerinde düzenlendiğini kaydederek, yarışmalara Türkiye ve Bosna Hersek kayakçılarının yanı sıra ülkemizin farklı bölgelerinden kayakçıların katıldığnı söyledi.

Yarışmaların bu hafta Çarşamba gününe kadar devam edeceğini dile getiren Kelhor, Dizin'in ev sahipliği yaptığı uluslararası alp disiplini yarışmalarına yetişkin yaş kategorisinde 20 kadın ve 20 erkek sporcunun katıldığını ifade etti.

Kayak Merkizi deniz seviyesinden 2650  ila 3600 metre arasında rakıma sahip. Kar kayağı için en uygun zaman Aralık başından Mayıs sonuna kadardır. Dizin Kayak Merkezinde 2 otel, 19 kulübe ve 5 restoran bulunmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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