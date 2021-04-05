İranlı Paralimpik judocular Türkiye'ye gitti

Alirıza Hüceste 77 kg, Vahid Nuri 90 kg ve Muhammed Rıza Hayrullahzade 100 kg'de Türkiye'ye giden judocularır.

Bu yolculukta baş antrenör olarak Muhammed Rıza Hac Yusufzade ve antrenör olarak Ferhad Maabi judoculara eşlik edecek.

Asya ve Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu ortak eğitim kampı 15 Nisan'a kadar Antalya'da devam edecek.

Geçtiğimiz yıl Kiş ve Tahran'da sağlık kurallarına uygun olarak antrenman yapan İranlı judocuların Türkiye kampında Bakü ve İngiliz Grand Slam müsabakalarına hazırlık seviyesine ulaşması planlanıyor.

Şimdiye kadar Hayrullahzade ile Nuri'nin Paralimpik kotaları kesinleşti ve Ulusal Paralimpik Komitesi'nin ilk listesinde, bu iki sporcunun altın madalya kazanma şansı olduğu düşünülüyor.

Teknik personelin kararına göre bu iki judocu, puanlarını artırmak için Azerbaycan ve İngiltere yarışmalarına gönderilecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish