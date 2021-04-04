İslam ülkelerinin kan rafinerisi Rezevi Horasan'da kurulacak

Rezevi Horasan'ın yeni Kan Transfüzyonu Genel Müdürü tanıtma töreninde konuşan Cemali, 'Rezevi Horasan'ın kan nakil merkezi, 3 Horasan ili dahil olmak üzere ülkenin kuzeydoğusunu kapsadığını göz önünde bulundurarak, yakın gelecekte ilde kan rafinerisi kurabilmemiz için komşu ülkelere eğitim verilmesi bekleniyor' diye belirtti.

Cemali, Rezevi Horasan ilinde bunu bir an önce gerçekleştirmek için ildeki devlet kurumlarına, hayır kurumlarına, Rezevi Kutsal Türbesinin Kurumuna ve sivil toplum kuruluşlarının gösterecekleri çabalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz Mart ayında Meşhed'de kan ürünleri kıtlığına değinen Cemali, 'Meşhed'de birkaç önemli şehrin bulunması, 5-6 büyük üniversite, çok önemli olan Rezevi Kutsal Külliyesi, hayır kurumları ve önde gelen sivil toplum kuruluşlarının bulunmasına rağmen böyle bir sorun yaşamasını beklemiyorduk ve bu kutsal Meşhed'e yakışmıyor ve tekrar baş göstermemesi umuluyor' diye belirtti.

Yeni genel müdürün idari ve mali konularla ilişkin bilgili olmasını onun avantajlarından olarak sayan Cemali, 'Rezevi Horasan'daki Kan Transfüzyon Örgütü'nün genel yönetimi, bu ilin ülkedeki en yüksek kan rezervesine sahip olmasını bekliyor ve Hayırseverlerin ve Rezevi Kutsal Türbesinin Kurumuna bulunması nedeniyle ve ilin kapasitelerini harekete geçirerek ülkenin lideri olsun'diye ekledi.



