Uluslararası İran Havacılık Fuarı sanal olarak yapılacak

Cumhurbaşkanlığın Bilim ve Teknoloji Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10. İran Airshow Fuarı, Cumhurbaşkanlığın Bilim ve Teknoloji Başkanlığı Uzay Teknolojisi ve İleri Ulaşım Geliştirme Merkezi'nin işbirliği ile 18-21 Mayıs 2021 tarihlerinde Kiş Adası'nda sanal olarak gerçekleştirilecek.

Bu fuarı düzenlemenin amacı, ülkenin sanayi sektöründeki kabiliyetlerini sergileyerek bu başarıları yurt içi ve dünya pazarlara sunmak için bir forum olmaktır.

Bu fuarda, havacılık endüstrisi ekipmanlarını ve bu alandaki başarıların ziyaretçilere sunulması doğrultusunda araştırma, ticaret, hizmet, üretim ve eğitim birimleri işbirliği yapmak içindeler. İran Airshow, ülkedeki en önemli fuarlardan biridir ve ana kitlesi iş adamları, araştırmacılar, uzmanlar ve zanaatkârlardır.