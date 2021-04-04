Hatipzade: İran her türlü iç istikrarsızlığa ve dış müdahaleye karşıdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'deki son gelişmelere değinen Hatipzade, bu ülkede barış ve istikrarın önemini vurguladı.

Batı Asya bölgesindeki herhangi bir iç gerilim ve istikrarsızlığın İsrail rejimi lehine olduğunu dile getiren Hatipzade, 'İslam ülkelerinde herhangi bir ayaklanmada her zaman bu rejimin izleri vardır. İran İslam Cumhuriyeti her türlü iç istikrarsızlığa ve dış müdahaleye karşıdır ve tüm iç işlerin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine inanmaktadır' ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu yazdı.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlanmıştı.

Sosyal medya aktivistleri da yaptıkları paylaşımlarda, 'Ürdün'deki darbe girişimi, II. Abdullah'ın Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah ile habersiz bir yolculuğa çıkmak üzere Suudi Arabistan'a gitmesinden bir aydan kısa bir süre sonra gerçekleşti' diye yazdı.

Bazı tutukluların Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile özel ilişkileri, Riyad'ın bu olayda parmağı olabileceğini güçlendirmiştir.

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