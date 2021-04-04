İranlı dağcı Alanya'da düzenlenen Merrell Alanya Ultra Trail'de dünya üçünüsü oldu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in startını verdiği yarışa, 24 ülkeden 544 sporcu katıldı.
Sporcular, 76 kilometrelik "Merrell Alanya Ultra Trail", 48 kilometrelik "Taurus Mountain Marathon", 8 kilometrelik "Keykubat Mountain Run" ve 17 kilometrelik "Alaiye Short Trail" etaplarında yarıştı.
48 kilometre dağ maraton kategorisinde İran'dan Kara Gaybi toplam 2 bin 690 metreyi 5 saat 14 dakikada geçerek üçüncülüğü elde etti.
Yarış direktörü Ahmet Arslan, dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyona katılımın yüksek olduğunu söyledi.
Dört etaplı yarışın zorlu parkuruyla insanların aklında kalacağını belirten Arslan, sporcuların Alanya'nın tarih, doğa, deniz konseptinde yarıştığını belirtti.
Diğer sporcumuz Hüseyin Nirumend, serbest kategoride beşinci oldu.
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