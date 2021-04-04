Devrim sonrası ülkedeki santrallerin kapasitesi 12 kat arttı

42 yıl önce ülke santrallerinin kurulu gücü yabancı uzmanlara rağmen sadece 7 bin 24 megavat olduğu için ülkemizin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayabiliyordu ve birçok ihtiyaca karşılık verilemiyordu.

İslam Devrimi'nin zaferi ve ülkenin elektrik endüstrisinden yabancı uzmanların ayrılmasıyla yerli uzmanlar ve elektrik sektöründeki şirketler yavaş yavaş yabancı uzmanların ve şirketlerin yerini aldı ve yerli kapasitenin gelişmesiyle ülkenin elektrik santrali kapasitesi daha da arttı.

Santral endüstrisindeki yerel uzmanların yanı sıra, bu sektöre yatırım yapmak için iyi bir çaba gösterildi.

Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan 7 Şubat günü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Ülkede elektriğe iyi bir yatırım yapıldı ve bu da petrol gelirleri ile santral inşası için yapılan yatırımın yanı sıra bilim geliştirme, bilgi ve tasarım üzerine de yatırım yapıldığını göstermektedir' demişti.

Ülkemizde santrallerin planlanan kapasitesinin büyümesi gerçekleşirken, 42 yıl önce ülke nüfusu bugünkü nüfusun %40'ı olmasına karşın halihazırda bu oran 2.3 kat artmıştır.

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