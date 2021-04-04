AFC'nin İran'ı evsahipliğinden mahrum etme kararı adil değildi

Ulusal halter takımı antrenmanı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sultanifer, İran'ın Asya Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası elemelerine evsahipliği yapma hakkının elinden alındığına değinerek, 'Asya Futbol Konfederasyonu'nun bu kararı haksızdır. Bunu protesto ettik ve onların bu kararı nihai olarak kabul etmelerine rağmen, Futbol Federasyonu hala şikayetini sürdürüyor' diye belirtti.

Futbol Federasyonu'nun şikayetlerini sürekli takip ettiğini kaydeden Sultanifer, 'Ancak diğer yandan milli takımımız ve kulüplerimiz iyi bir sonuç için tüm güçleriyle mücadele etmeye hazırdır' ifadesini kullandı.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), 12 Mart'ta İran kulüpleri Traktör, İstiklal, Persepolis ve Fulad'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde evsahipliği yapmaktan mahrum eden bir karar almıştı. Öte yandan Millilerimiz de Asya elemelerinde evsahipliği hakkından yoksun bırakıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish