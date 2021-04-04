İran, Asya Judo Bölge Ligi'ne evsahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi

Asya-Pasifik Judo Şampiyonası Salı günü Kırgızistan'ın evsahipliğinde başlayacak. Mirasmaili Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Orin Otel'de Judo Orta Asya Zirvesine katıldı.

Toplantıya Asya Judo Derneği Genel Sekreteri Makiş Kumar, Orta Asya Bölgesi Başkanı Zolduşbek Kubiyev ve Başkan Yardımcısı Mirasmaili katıldı.

Mirasmaili konuşmasında İran milli takımının Asya Şampiyonası'nda yer almasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, tüm İran judocularına ve milli takım üyelerine başarılar diledi.

Bu görüşmenin ardından Mirismaili, Orta Asya Judo Başkanı'nı İran Judo Federasyonu'nda ağırlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Mirismaili ayrıca Mirismaili, ülkemizin Asya Judo Bölge Ligi'ne ve Asya'da teknik direktörlük ve hakemlik kurslarına evsahipliği evsahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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