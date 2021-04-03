Lufthansa 15 ayın ardından 16 Nisan'da Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan uçuşlara başlayacak

Korona salgını sonrası Ocak 2020'den bu yana İran'a uçuşları askıya alan Lufthansa, bu 15 ayda üç defa uçuşları tekrar başlatmak istediğini, ancak İran gökyüzünün güvensizliği veya salgın nedeniyle uçuşları ertelediğini ileri sürerek, vaadini gerçekleştirmedi.

Konu ile ilgili İRNA'ya konuşan Zibahş, 'Lufthansa'nın İran'a dönüşü kesindir ve 16 Nisan Cuma günü, bu havayolu İmam Humeyni Havalimanı'ndan Almanya'ya ilk uçuşunu gerçekleştirecek' dedi.

Lufthansa 16 Nisan ve 4 ve 7 Mayıs tarihlerinde Frankfurt'tan Tahran'a üç uçuş yapacak ve uçak seferlerine talebin artması durumunda Haziran ayından itibaren bu seferlerin artmsı bekleniyor.

Kanada'da yaşayan İranlılar, Lufthansa'nın başlıca yolcuları olarak Frankfurt üzerinden Lufthansa ile Tahran'a yolculuk yapıyor.

Daha önce, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı yaptığı açıklamada, "Yabancı havayolları ile yaptığımız görüşmelerde, İran gökyüzünün tüm havayolları için güvenli olduğunu ve İran gökyüzünde uçmanın herhangi bir problemi olmadığını defalarca vurguladık' demişti.

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