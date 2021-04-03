İran Milli Trambolin Takımı, Asya'daki en iyi beş takımdan biri

Kiş Adası'ndaki antrenman kampı sırasında konuşan Hızıri, bu spordaki sporcuların şu anda Kiş'de 11 günlük bir kamp yaptığını ve 2021 Olimpiyat Oyunları Asya Eleme Turu'na katılmak için hazırlandıklarını söyledi.

Bu yarışmaların bu yıl Haziran ayında Çin'in evsahipliğinde düzenleneceğini dile getiren Hızıri, 'Bu yarışmalar takım halinde yapılırsa, yarışmacıları iyi tanıdığımız düşünüldüğünde, Olimpiyatlardan en iyi sonucu alarak kota alabileceğiz. Ülkede 350'den fazla profesyonel sporcu bu spor dalında faaliyet yürütmekte ve 15 ilde trambolin sporcu ciddi olarak yapılmaktadır' diye belirtti.

Hızıri, İran'da yaklaşık 150'şer genç erkek ve kadın sporcu ile 50'den fazla yetişkin trambol oyuncusu olduğunu sözlerine ekledi.

Trambolin kurulu bir çerçeve içerisine yaylarla ara bağlantısının sağlandığı zıplama alanın oluşturduğu spor ve eğlence aletidir.

Üzeinde yapılan artistik hareketler ile puanlanması gerçekleştirilen trambolin olimpiyat oyunlarında da yer almaktadır. Dikdörtgen kare ve yuvarlak olarak çeşitleri bulunan trambolinler farklı yaş gruplarına göre imal edilmektedir. İlk kez 1910 yılında yapılmıştır.

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