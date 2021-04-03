İran halkı ekonomik baskı karşısında kabul edilebilir bir performans göstermektedir

Kotona ile Mücadele Ulusal Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, 'İran milleti yan yana durarak yabancı, doğal ve hastalık sorunlarının üstesinden gelmeyi başardı' dedi.

"Korona virüsüyle mücadele, yaptırımların kaldırılması, insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve önemli ekonomik projelerin tamamlanmasının mevcut hükümetin sorumlulukları olduğuna değinen Ruhani, sağlık protokollerinin uygulanmasında tüm insanların işbirliğini takdir ederek, 'Korona ülkede hala can kaybına sebep oluyor ve herkes bu kurulun tavsiyelerini ciddiye almalıdır' diye belirtti.

Yerli uzmanların çabaları için de umudunu dile getiren Ruhani, 'Yurt içinde üretilen aşı ilkbaharın sonlarında seri şeklinde üretilecek ve aşılama yaz aylarında başlayacak. Yüksek riskli gruplar için ithal aşılarla aşılama şu anda devam ediyor' diye ekledi.

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