Zangene: İran petrokimya sanayi üretim kapasitesi 25 milyon ton arttı

Zengene, OPEC Plus Petrol ve Enerji Bakanları sonrası yaptığı açıklamada geçen senenin İran petrokimya sanayi için parlak bir yıl olduğunu zira kapasitenin 25 milyon ton arttığını söyledi.

Gaz üretim miktarının günlük bin milyon metre küpe arttığını belirten Zengene, İran’ın OPEC içi ve dışındaki taahhütlerini yerine getirdiğini toplantıda taahhütlerini yerine getirmeyen ülkelere de Eylül ayına kadar bu taahhütleri yerine getirmeleri için fırsat verildiğini söyledi.

Zengene 2020 yılında bir önceki yıla göre 9.6 milyon varil talebin azaldığını belirterek, henüz 2019 yılı talep miktarına ulaşılmadığını söyledi.

Petrol üreticisi OPEC Plus üyesi 23 ülkenin petrol ve enerji bakanları dün video konferans yöntemiyle yaptıkları oturumda Mayıs ve Haziran aylarına 350 bin varil ve Temmuz ayı için 450 bin varil petrol arzında artışı onayladılar.

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2012