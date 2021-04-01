1 Nis 2021 19:23
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News Code: 84281201
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Hatibzade: Lavrov, İran’ı ziyaret edecektir

Hatibzade: Lavrov, İran’ı ziyaret edecektir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 15 Nisan’da Tahran’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Hatibzade, yaptığı açıklamada Lavrov’un Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in daveti üzerine Tahran’a geleceğini belirtti.

Hatibzade, Lavrov’un Tahran’da ikili ilişkilerin çeşitli boyutları, bölgesel konular özellikle Kafkaslar, Suriye, Yemen ve Afganistan’daki son gelişmeler, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası kurumlardaki işbirliği, İran nükleer anlaşması, ABD’nin yasa dışı ve tek taraflı yaptırımları hususlarında İranlı yetkililerde fikir alış verişinde bulunacağını söyledi.

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