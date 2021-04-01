İran İnsan Hakları Komitesi Başkanı ABD’nin Batı Asya’daki cinayetlerinin hukuki olarak incelenmesini istedi

Bageri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu bildirdi.

Bageri, ‘’ General’ın Felin’in itirafına göre IŞİD’e verilen destek, Jack Salivan’ın söylediğine göre Suriye’de El Kaide’ye destek, Bin Salman’a Yemen’e saldırıda ve abluka uygulanmasında yardım, boş bahanelerle Irak’a saldırı ve bir milyonu aşkın Müslüman’ı öldürmek, nükleer silah kullanan tek rejim tarafından insan haklarının çiğnenmesi hukuki olarak incelenmesi gereken cinayetlerdir. ‘’ diye yazdı.

ABD’li yetkililer çeşitli zamanlarda o ülkenin IŞİD, El Kaide’ye verdiği destekleri açık şekilde dile getirmişlerdir.

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2012