1 Nis 2021 12:00
Journalist ID: 1942
News Code: 84280877
0 Persons

İran İnsan Hakları Komitesi Başkanı ABD’nin Batı Asya’daki cinayetlerinin hukuki olarak incelenmesini istedi

İran İnsan Hakları Komitesi Başkanı ABD’nin Batı Asya’daki cinayetlerinin hukuki olarak incelenmesini istedi

Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali Bageri Keni, ABD’nin Batı Asya’da işlediği cinayetlerin hukuki olarak incelenmesini istedi.

Bageri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu bildirdi.

Bageri, ‘’ General’ın Felin’in itirafına göre IŞİD’e verilen destek, Jack Salivan’ın söylediğine göre Suriye’de El Kaide’ye destek, Bin Salman’a Yemen’e saldırıda ve abluka uygulanmasında yardım, boş bahanelerle Irak’a saldırı ve bir milyonu aşkın Müslüman’ı öldürmek, nükleer silah kullanan tek rejim tarafından insan haklarının çiğnenmesi hukuki olarak incelenmesi gereken cinayetlerdir. ‘’ diye yazdı.

ABD’li yetkililer çeşitli zamanlarda o ülkenin IŞİD, El Kaide’ye verdiği destekleri açık şekilde dile getirmişlerdir.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 10 =