10 aylık dönemde İran’da 1.8 milyon metre kare el dokuma halı üretildi

Üretilen bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre ( Bir milyon 331 bin 321 metre kare) yüzde 34 artı gösterdi.

Üretilen halı miktarının yüzde 42’si ticari halılar olan 25 ile 45 düğüm halılar, yüzde 19’unun daha az düğümlü halılar, yüzde 16’sının 45 düğümden fazla düğüme sahip ince halılar, yüzde 9’unun tablo halılar, yüzde 8’i Gebe halılar ve yüzde 6’sının de ipek halılara aittir.

Halıcılık alanında İran’da iki milyon kişi faaliyet göstermekte ve bunlardan yüzde 60’ı sürekli halı dokuyanlar, yüzde 31’i mevsimsel halı dokuyanlar ve yüzde 9’u da yan sanayinde çalışan kişilerden oluşmaktadır.

Toplam 12 bin 625 üretim ve dağıtım biriminde çalışan 191 bin 545 kişiden 6 bin 629 kişi halı satımı, iki bin 491 kişi halı yıkama, 1068 kişi ham madde, 478 kişi halı deseni yapımı, 355 kişi boyama, 706 kişi de onarım işinde faaliyettedir.

İran’ın 19 ilinde toplam 5899 öğrenci üniversiteler, liseler düzeyinde eğitim görmektedir. Bunlardan 2539 kişi üniversite öğrencisi ve 3360 kişi ise Teknik Liselerde eğitim gören öğrencilerdendir.

Rakamlara göre 2019 yılında el dokuma halı ticaret hacmi dünyada bir milyarı aşkındı. İran’ın bu rakam içindeki payı yüzde 7.9’dur.

Dünya ülkeleri arasında 95 ülkenin halı ticareti yaptığı bilinmekte fakat bunlar içinde sadece İran, Hindistan, Pakistan, Nepal, Türkiye, Çin, Afganistan ve Mısır hem üretim hem de ihracatta faaliyette bulunmaktadır.

2016 yılında dünyada halı ticaret hacmi bir milyar 459 milyon dolar iken bu rakam daha sonraki yıllarda sürekli düşüş göstermektedir.

2019 yılında dünya halı pazarında İran’ın payı yüzde 7.9 iken, Hindistan’ın payı yüzde 31.7, Mısır’ın payı yüzde 18.2 oldu. İran’dan sonra Nepal’ın payı yüzde 6.5, Pakistan’ın payı yüzde 6.2, Türkiye’nin payı yüzde 4.7 ve Çin’in payı yüzde 3.8 oldu.

İran Halısı Merkezi Başkanı Ferehnaz Rafe, İran’ın el dokuma halı piyasasında amacının sadece ihracat artışı olmadığını bu konuda uluslararası alandı yönetim olduğunu, Çin, BAE, Rusya, İtalya ve Fransa’da Hali Evleri açılmasını istediklerini söyledi.

Rafe, el dokuma halıların ihracatının arttırılması için bu evlere uzmanların yanına halı olimpiyatlarda dereceye girenlerin de halıların özellikleri ile ilgili anlatımlarda bulunmaları için bu merkezlere gönderileceklerini söyledi.

Bu sene ilk 9 ayda (21 Mart 2020-21 Aralık 2020) toplam iki milyon 766 bin 900 ton çeşitli el dokuma halı ihraç edilmiştir. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 artış göstermektedir.

Bu sene 10 aylık dönemde bir milyon 869 bin 403 metre kare el dokuma halı İran’da üretildi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış göstermektedir.

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2012