Mehellat, İran’ın çiçek başkenti

Tahran’a 262 km mesafede bulunan ve güzel havası ilke birlikte eski çınarları ile meşhur Mehellat, ELburz ve Zagrus dağları arasında yer almaktadır.

Korona öncesi yılda bir milyon turistin ziyaret ettiği Mehellat, İran’ın Hollandası, Bin bir renk cennet, Efsane cennet ve Çiçekler kenti olarak anılmaktadır.

Mehellat’ta in hektar alana yayılmış 300 sera bulunmakta ve İran’ın çiçek ihtiyacının yüzde 95’i bu kentten temin edilmektedir.

Mehellat ayrıca şifalı sıcak suları ile de meşhurdur. Kentte bulunan sıcak su kaynakları Sulfat ihtiva etmekte ve Gut, Safra, Böbrek, Karaciğer hastalıkları için iyi gelmektedir.

Kentte bulunan Serçeşme çemesi, bölgede yüksek bir yerde yer almakta ve yılın tüm mevsimlerinde akmaktadır.

Zerdüştilerin ibadet yeri olan tarihi Ateşkuh Ateşkedesi Sasaniler döneminden kalmaktadır ve bölgede turistler tarafından ziyaret edilen yerlerdendir.

Mehellatın etrafında ayrıca tarih öncesi insanlardan kalma açık havada bulunan bir çok eser bulunmaktadır.

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2012