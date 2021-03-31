Ruhani: ABD, KOEP’e dönmek için fiili adım atmamıştır

Ruhani, Bakanlar Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada İran aleyhine uygulanan ambargolara değinerek, ‘’ Trump yönetimdeyken tüm dünya ambargolarda suçlunun ABD olduğunu biliyordu fakat yeni yönetim, yöntemini değiştirdi ve eğer uyanık olmazsak belki dünyayı biz müzakereye h­azırız fakat İran istemiyor lafı ile kandırabilirler. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Belki yeni yönetin dünyayı kendilerinin 5 artı bir grubuna katılmak istediğini fakat İran’ın buna izin vermediği yalanı ile kandırır.’’ İfadesini kullandı.

Ruhani, ‘’ Bizim sorularımız vardır, siz Trump’ın terörist olup olmadığını kabul edip etmediğinizi açıklayınız. Eğer terörist olduğunu kabul etmiyorsanız sizin tüm sözleriniz sahtedir. Eğer terörist olduğunu kabul ediyorsanız o zaman bir saniye bile onun yaptıklarına devam edemezsiniz. Siz terörist eylemlere devam ediyorsunuz. Bizim paralarımızı bloke etmişsiniz ve kullanmamıza müsaade etmiyorsunuz. ‘’ dedi.

Amerika’nın ambargoları kaldırması durumunda İran’ın tüm taahhütlerine geri döneceğini ifade eden Ruhani, ‘’ Onlar taahhütlerimize dönmemiz birkaç ay alır diyorlar, bu doğru değildir bu bir günden fazla zaman almaz. Başkanlık kararı ile bunları bir saatte bile kaldırabilirsiniz. Onlar bunu bir saatte yapabilir. Biz zaman istemiyoruz eğer onlar yaparlarsa bir anında tüm taahhütlerimize geri döneriz. ‘’ dedi.

Ambargoların kaldırılması için iki tarafın da iradesi olması gerektiğini ifade eden Ruhani, ‘’ Eğer ABD’de ciddi irade varsa bir günde taahhütlerine geri dönebilir. Slogan ve basın toplantısı ile bir şey çözülmez. ABD tüm gücü ile meydana gelip ambargoları kaldırmaya hazır olduğunda bizde anında taahhütlerimize döneriz. ‘’ dedi.

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2012