İran’ın Belçika Büyükelçisi IŞİD’in yeniden canlanması hususunda ikazda bulundu

Dehgani, Brüksek’de düzenlenen ‘’ Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek ‘’ isimli toplantıda konuşan Dehgani, Suriye krizinin 10. Yılını geride bıraktığını belirterek, bu uluslararası camianın bu acı krizin uluslararası hukuk temelinde çözülmesi için gerçek iradesi olmadığını gösterdiğini söyledi.

Krizin başlamasından beri İran’ın siyasi yöntemleri desteklediğini ifade eden Dehgani, İran’ın Türkiye ve Rusya ile birlikte Astana Sürecini oluşturduğunu ve bu sürecin amacının da askeri operasyonların sonlandırılması ve siyasi çözüm bulunması olduğunu söyledi.

Suriyeli avarelerin bir araç olarak kullanılmaması ve siyasi imtiyazlar aracı olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Dehgani, Suriye’nin şu an Korona ve savaş ile boğuştuğunu ve bu şartlarda o ülkeye insani yardımların artması ve yeniden imarın önemini arttırmakta olduğunu söyledi.

Dehgani, Suriye’ye uygulanan tek taraflı ambargolara da değinerek, ambargoların mevcut şartlarda sadece Suriye halkının acılarını arttırdığını söyledi.

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2012