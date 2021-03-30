30 Mar 2021 19:04
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News Code: 84279524
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Cihangiri: ABD, KOEP’e dönmek ve ambargoları kaldırmak zorundadır

Cihangiri: ABD, KOEP’e dönmek ve ambargoları kaldırmak zorundadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, ‘’ Amerikalılar azami baskı politikasının hezimete uğradığı sonucuna varmışlardır ve bundan dolayı Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmek ve ambargoları kaldırmak zorundadırlar. ‘’ dedi.

Bir açılış töreninde muhabirlere açıklamada bulunan Cihangiri, ‘’ İran ekonomisi üretim eksenli olarak aydınlık günlere sahip olabilir.’’ Dedi.

Cihangiri, Amerikalıların KOPE’e dönüp ambargoları kaldırmak zorunda olduklarını belirterek, bu sene üretimde ülke için aydınlık bir yıl olacağını söyledi.

Üretimi destek politikaları izlenmesi gerektiğini ifade eden Cihangiri, bu politikaların bir bölümünün finans ve bankacılık sektörü ile olduğunu ayrıca sermaye piyasasının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Amerika’nın ekonomik savaşından dolayı 2500 ürünün İran’a ithalatının yasaklandığını ifade eden Cihangiri, bunun üreticiler için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

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