Rabii: Biden hezimete uğramış azami baskı politikasını devam ediyor

Rabii düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu politika, İran’ın ABD hükümetinin diplomasiye dönüşle ilgili düşüncesine şüphe düşürdüğünü söyledi.

Rabii, ‘’ İran halkı ABD’nin ahde vefasızlığını kanıyla canıyla hissettiğini ve yeni ABD yönetiminin de o yöntemi değiştirmek için bir çaba sarf etmemektedir. ‘’ dedi.

Rabii, ABD’nin tüm ambargoları durdurması durumunda İran’ın da en kısa zamanda tüm taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

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2012