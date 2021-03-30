General Selami: Düşman uykusunda bile İran ile savaşı düşünmemekte

Yezd kentinde açıklamada bulunan Selami, İran’ın günümüzde izzet, iktidar, direniş, hürriyet, düşmanın hezimet yeri olduğunu ve bunların ispatlandığını belirterek, İslam İnkılabı Rehberinin ne savaş olacak ne de müzakere edeceğiz sözlerinin inkar edilemez bir gerçek olduğunu söyledi.

Selami, İran milletinin direnişle ve İslam İnkılabı Rehberine itaat ve şehitlerin ülküleri yolunda düşmanın zalimce ambargolarından kurtulacağını belirterek, İran milletinin istikbarın zalimce ambargolarına aldırmadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012