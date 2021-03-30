Ukraynalı turist çift: İranlılar kültürlü ve misafirperver insanlardır

Daniel Yavoroviych, IRNA’ya yaptığı açıklamada, 10 günlük İran seyahatinde Tahran, İsfahan, Şiraz, Yezd ve Kaşan’ı ziyaret ettiğini söyledi.

İran’ı tanımayanların İran’ın kapalı bir kültüre sahip olduğunu düşündüklerini ifade eden Yavorovych, bunun aksine İranlıların kültürlü ve misafirperver olduklarını söyledi.

İranlıların geleneklerine saygı duyduklarını ifade eden Ukraynalı turist, ülkesinde bazı geleneklerin değiştiğini söyledi.

Elena Ospennikova da İranlı kadınların güzel, misafirperver ve irtibat kurmada maharetli olduklarını belirterek, İranlı kadınların sevgi dolu davranışlarının dostluk yaratmaya sebep olduğunu söyledi.

İran’da unutamadığı yerlerden birinin Ebyane Köyü olduğunu ifade eden Ospennikova , İran’a gelme sebebini ülkenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret aynı anda ticari alt yapının incelenmesi olduğunu belirtti.

Bu çift bir sonraki ziyaretlerinde bisikletle İran köylerini gezeceklerini söylediler.

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2012