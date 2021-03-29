Tahti Revançi: Ambargolar Suriye krizinin uzamasına sebep olmakta

Tahti Revançi, BM Güvenlik Konseyinde Suriye konulu toplantıda yaptığı açıklamada, ‘’ BM Genel Sekreterinin son raporu Suriye’de 2021 yılında kıtlık tehlikesi ile ilgili ve bu hususta uluslararası yardım yapılmasına vurgu yapmaktadır. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, İhtiyaç sahibi kişilere insani yardımların gerekli olduğunu belirterek, bunun uzun dönemlerde devamının sorunu çözmeyeceğini ve bunun barışın, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının yerine geçemeyeceğini söyledi.

Tahti Revançi, en önemli ve ilk yapılması gerekenin Suriye toprak bütünlüğünün garantilenmesi ve teröristlerin yok edilmesi, yabancı güçlerin o ülkeyi terk etmesi ve işgale son vermesi ve Suriye sınırlarının güvenliğinin temini olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, Suriye’nin alt yapısının yeniden imarı, avarelerin geri dönmesi ve siyasi sürecin ilerlemesinin yapılması gereken diğer eylemler olduğunu söyledi.

Suriye krizinin askeri çözüm yolu olmadığını ifade eden Tahti Revançi, bu krizin uluslararası kanunlar çerçevesinde barışçıl yollarla çözüleceğini söyledi.

Bazı ülkelerin askeri veya siyasi yöntemlerle Suriye’de yapmak istediklerini yapamadığını ve bu ülkelerin ambargolarla bu hedeflerine ulaşmak istediğini ifade eden Tahti Revançi, tek taraflı ambargoların tahrip edici etkilerinin Suriye ekonomisinin daha da kötüleşmesinde görüldüğünü söyledi.

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