Zarif, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ekonomik, ticaret, enerji, sanayi, ulaştırma, bilim ve kültür konuları gündeme geldi ve taraflar Ortak Ekonomik Komisyonun rolüne vurgu yaptılar.

İki ülkenin terörizm, radikalizm ve uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadelede ortak işbirliği gündeme gelen diğer konulardı.

Zarif ayrıca konferansa katılan diğer dışişleri bakanları ile Rahman’ın akşam ziyafetine katıldı.

Konferansa katılan ülkeler arasında Türkiye, Afganistan, Tacikistan, İran, Pakistan, Hindistan, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan yer alıyor.

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2012