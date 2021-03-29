Zarifi AİGK Genel Sekreteri ile görüştü

Saribay görüşmede AİGT’nin bölgesel faaliyetlerinde İran’ın destekleri ve ortaklıklarını takdir ederek, AİGK’nin Bakanlar ve Liderler zirveleri ile hazırlıklarını anlattı.

Zarif de görüşmede Tek Kutuplu ve Batı Egemenliğine dayalı dönemin sona erdiğini belirterek, Asya ve bölge ülkelerinin uluslararası dengelerdeki önemine vurgu yaptı.

Zarif, İran’ın AİGT’ye desteğini belirterek, Kazakistan’ın İran’ın nükleer müzakereleri ve Astana sürecindeki rolünü takdir etti.

Zarif, Konferans’ta konuşmanın yanında Tacikistan yetkilileri, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile de görüşecektir.

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2012