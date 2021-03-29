29 Mar 2021 15:15
Journalist ID: 1942
News Code: 84278468
0 Persons

Zarifi AİGK Genel Sekreteri ile görüştü

Zarifi AİGK Genel Sekreteri ile görüştü

Tahran, IRNA- Asya’nın Kalbi isimli konferansa katılmak için Tacikistan’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Genel Sekreteri Kayrat Saribay ile görüştü.

Saribay görüşmede AİGT’nin bölgesel faaliyetlerinde İran’ın destekleri ve ortaklıklarını takdir ederek, AİGK’nin Bakanlar ve Liderler zirveleri ile hazırlıklarını anlattı.

Zarif de görüşmede Tek Kutuplu ve Batı Egemenliğine dayalı dönemin sona erdiğini belirterek, Asya ve bölge ülkelerinin uluslararası dengelerdeki önemine vurgu yaptı.

Zarif, İran’ın AİGT’ye desteğini belirterek, Kazakistan’ın İran’ın nükleer müzakereleri ve Astana sürecindeki rolünü takdir etti.

Zarif, Konferans’ta konuşmanın yanında Tacikistan yetkilileri, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile de görüşecektir.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 1 =