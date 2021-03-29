İslam İnkılabı Rehberi, bazı mahkumların af ve ceza indirimini onayladı

Ayetullah Hamenei’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi doğrultusunda İslam İnkılabi Rehberi, 1849 mahkumun cezalarında af veya indirimi onayladı.

Açıklamada, kararın, İmam Hasan Elaskeri’nin kutlu doğumu ve İslam Cumhuriyeti Günü olan Bin Nisan dolayısıyla Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilerek, affedilen ve cezasında indirim yapılan mahkum sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Anayasasının 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Ayetullah Hamenei’nin mahkumları af yetkisi bulunuyor.

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2012