Zarif: İran’ın hedefi Afganistan’da kalıcı barıştır

Zarif, Tacikistan’da düzenlenen Asya’nın Kalbi isimli toplantıya katılmak için Duşanba’ya girişinde söyledi.

Tacikistan ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Zarif, ziyarette Tacik ve diğer ülkelerin yetkilileri ile teşriki mesai yaparak Afganistan’da kalıcı barışın sağlanması ve çatışmaların tamamlanması için çalışacaklarını söyledi.

İran-Tacikistan ilişkilerine değinen Zarif, bu ilişkilerin kardeşçe olduğunu ve bu ziyaretin tüm alanlarda işbirliğinin artmasına rol ifa etmesini temenni etti.

Zarif, Konferans’ta konuşmanın yanında Tacikistan yetkilileri, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile de görüşecektir.

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2012