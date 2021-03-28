Zarif, Tacikistan yolcusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada toplantının Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahmanov ve Pakistan Cumhurbaşkanı Mohammad Eşref Gani’nin katılımıyla düzenleneceğini bildirdi.

Hatibzdei Zarif’in yarın ve Salı günlerinin toplantıda bulunacağını belirterek, İran Dışişleri Bakanının Tacikistan Cumhurbaşkanının yanında Pakistan, Hindistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile de görüşeceğini bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012