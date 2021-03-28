İran 4 ülke ile binicilik yarışları için işbirliği yapmakta

Halili, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu yönde bir çalışma grubunun oluşturulduğunu belirterek, ‘’ Atların uçak ile nakli fazladır ve bunun için atların taşımasında sorunlar yaşıyoruz. Yapılan istişareler sonucunda bu sene bazı Orta Asya ülkeleri ile yarışların düzenlenmesi ve atların karayolu ile taşınması için bir grup oluşturulacaktır ve böylece masraflar kısılarak yabancılarla rekabet imkanı doğacaktır. ‘’ dedi.

Halili bu şekilde ülkeler arasında çeşitli binicilik yarışlarının önünün açılacağını ve uluslararası düzeyde rekabetlere katılma imkanı doğacağını söyledi.

İran’da 440 binicilik kulübü vardır fakat bu kulüplerden sadece 118’i izne tabi kulüplerdir.

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2012