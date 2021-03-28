Urumiye Merkez Cami, İslam-İran Mimari şaheseri

Caminin gerçek yaşı bilinmemektedir. Kimilerine göre cami olmadan önce bu mekan Zerdüştülerin ibadet yeriydi ve daha sonra cami olarak kullanılmıştır.

Camiden çok bir köşkü andıran binada minarede yoktur . Binaya farklı dönemlerde ilaveler yapılmıştır. Selçuklu döneminde, İlhaniler döneminde , Zendinye döneminde ve Kaçarlar döneminde binaya ilaveler yapılmıştır.

Camide bulunan hat, çini örnekleri mimari şaheserleri olarak nitelendirilmektedir.

Urumiye Merkez Cami İran Milli Eserler Listesinde yer almaktadır ve Batı Azerbaycan ilinin en önemli tarihi eserlerindendir.

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2012