28 Mar 2021 07:41
Journalist ID: 1942
News Code: 84276186
0 Persons

İran Nano ürünleri dünyanın 49 ülkesine ihraç edilmektedir

İran Nano ürünleri dünyanın 49 ülkesine ihraç edilmektedir

Tahran, IRNA- İran Nano Ürünleri Geliştirme Komitesi Genel Sekreteri Said Serkar, İran Nano ürünlerinin şu ana kadar dünyanın 49 ülkesine ihraç edildiğini söyledi.

Serkar yaptığı açıklamada İran Nano ürünlerinin üretim hacminin her sene iki misli artış gösterdiğini belirterek, şu an 10 sanayi dalında 725 Nano ürün’ün İran’da üretildiğini söyledi.

İran Nano ürünlerinin iki sene önceki satış rakamının 44.487 Milyar Riyal olduğunu belirterek bu rakamın bir önceki yıla göre iki misli artış gösterdiğini söyledi.

İran’ın Nano ürünlerinin ihracatını arttırma planına değinen Serkar, bunun gerçekleşmesi için Çin, Hindistan, Endonezya, Suriye, Türkiye ve Irak’ta ihracat üsleri kurduklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 5 =