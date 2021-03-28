İran Nano ürünleri dünyanın 49 ülkesine ihraç edilmektedir

Serkar yaptığı açıklamada İran Nano ürünlerinin üretim hacminin her sene iki misli artış gösterdiğini belirterek, şu an 10 sanayi dalında 725 Nano ürün’ün İran’da üretildiğini söyledi.

İran Nano ürünlerinin iki sene önceki satış rakamının 44.487 Milyar Riyal olduğunu belirterek bu rakamın bir önceki yıla göre iki misli artış gösterdiğini söyledi.

İran’ın Nano ürünlerinin ihracatını arttırma planına değinen Serkar, bunun gerçekleşmesi için Çin, Hindistan, Endonezya, Suriye, Türkiye ve Irak’ta ihracat üsleri kurduklarını söyledi.

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2012