İran ve Çin’in geçen seneki ticaret hacmi 19 milyar dolar civarındaydı

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, Çin’in geçen sene İran’ın ilk ticari ortağı olduğunu belirterek Çin’e yapılan ihracatın 8 milyar 964 dolar olduğunu bu rakamın İran ihracatının yüzde 26’sını oluşturduğunu söyledi.

Latifi, ithalat miktarının 9 milyar 761 milyon dolar olduğunu ve bunun İran ithalatının yüzde 25.3’ünü oluşturduğunu söyledi.

Çin’in geçen sene ithalat ve ihracatta İran’ın ilk ticari ortağı olduğunu ifade eden Latifi buna rağmen her iki rakamın da bir önceki yıla göre azaldığını söyledi.

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2012