İran-Çin arasında 25 yıllık Geniş İşbirliği Programı imzalandı

Program Yi ve İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif tarafından imzalandı.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cİ Ping’in 6 sene önce İran’a yaptığı ziyarette iki ülke ilişkilerini stratejik düzeye yükselttiler. Taraflar tarafından yayınlanan bildiride iki ülkede uzun vadeli işbirliği planını müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

Daha sonra bu yönde İran tarafından bir taslak hazırlandı ve Çin tarafına sunuldu, Çin yönetimi bu taslak üzerindeki görüşlerini bildirdi ve Haziran 2000’de İran Dışişleri Bakanlığı resmi olarak bu yönde müzakereleri başlamakla yükümlü oldu.

Daha sonra Ekim ayında Zarif, Pekin ziyaretinde İran’ın görüşlerini Çin’e yansıttı ve geçen ay Çin’in bu yönde fikirinin intikali sonrası bugün iki dışişleri bakanı tarafından imzalandı.

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