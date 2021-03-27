Ruhani: Çin ile ilişkileri İran için önemli ve stratejiktir

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Ruhani, Tahran ve Pekin’in çok iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, iki ülkenin uluslararası konularda ortak görüşe sahip olmalarının bu ilişkilerin düzeyini göstermek açısından önem taşıdığını söyledi.

Ruhani, iki ülkenin uzun dönemli ilişkilerin devamı için siyasi iradeye sahip olduğunu belirterek, ilişkilerin siyasi ve ekonomik alanda gelişip derinleşmesini istedi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) meselesi ve ABD'nin tek taraflılığı politikalarına karşı mücadele de dahil olmak üzere uluslararası konularda Pekin'in İran'a desteğini takdir eden Ruhani Tahran ve Pekin’in işbirliğinin KOEP’in uygulanması ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmesinde önemli olduğunu ve mevcut şartların değişmesine sebep olabileceğini söyledi.

Bölgede terörizm ve aşırılıkla mücadeleye yönelik kapsamlı çabaların altını çizen Ruhani, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığının ve Amerikalıların müdahaleci eylemlerinin bölgedeki istikrarsızlığın ana nedeni olduğunu belirterek, İran tarafından sunulan Hürmüz barış planının terörizm ve radikalizmle mücadelede önemli olduğunu söyledi.

Ruhani, ABD yaptırımlarına ve İran ulusuna karşı ekonomik savaşına rağmen İran ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine işaretle, iki ülkenin özel sektörleri arasında artan işbirliğinin ekonomik ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Ruhani sözlerinin bir bölümünde iki ülkenin korona ile mücadeledeki başarısına değinerek, tarafların bu husustaki işbirliği ve tecrübe paylaşımına vurgu yaparak, ortak aşı üretilmesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanı da ülkesinin ikili ilişkilerine çök önem verdiğini belirterek, İran’a ABD tarafından uygulanan azami baskı politikasının insanlık dışı ve yasa dışı olduğunu ve uluslararası desteğe sahip olmadığını söyledi.

KOEP’in uluslararası bir senet olduğuna işaret eden Çinli yetkili bunun herkes tarafından uygulanması gerektiğini söyledi.

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