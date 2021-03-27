İran-Çin Geniş Kapsamlı İşbirliği Programı nihaileşti

Taraflar görüşmede iki ülke diplomatik ilişkilerinin 50. Yıldönümünü kutlayarak iki ülke arasında tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar.

Yi ve Laricani, Geniş Kapsamlı İşbirliği Programının nihaileşmesinden dolayı memnuniyetlerini belirterek, iki ülkenin uzun vadeli ve stratejik ilişkileri hakkında sürekli istişarelerin devamına vurgu yaptılar.

Laricani görüşmede İran’ın dış politikası ile ilgili kararlarını bağımsız aldığını belirtti.

Yi de ülkesinin İran ile ilişkilerinin günün şartlarından etkilenmediğini sürekli ve stratejik olduğunu söyledi.

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2012