Biden sloganlarını unuttu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada Arabistan Cizan tesislerinin Yemenli gruplar tarafından İHA’la ile hedef alınmasından dolayı ABD’nin kızgın olduğunu bildirdi.

Price bu saldırının tahrik edici bir eylem olduğunu ve Husiler tarafından çatışmaların devam etmesi için yapıldığını iddia etti.

Arabistan’ın Yemen’e saldırısından 6 sene geçmekte ve bu süre zarfında Yemende binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetmiştir. Bu ölümler dünya ve uluslararası kurumların gözleri önünde yapılmaktadır.

Yemen milleri Obama’nın yeşil ışığı ile birlikte Arabistan’ın başını çektiği birkaç ülkenin darbeleri ile sarsılmaya başladı ve 4 yıllık Trump döneminde de en büyük ve şiddetli bombalamalara maruz kaldı. Bu dönem zarfında Yemen halkı facialar altında hayatını devam etti ve dünyada bu halka uygulanan zulüme gözlerini yumdu.

Artık Yemenli gruplar zayıf askeri konumdan çıkmakta ve savaşta kendini göstermeye başlamıştır böyle dönemde Arabistan ve batılı destekçileri çabalarını artmaktadır.

Bugüne kadar sürekli ateşkes ve barış planlarını reddeden Arabistan’ın barış önerisi de bir taktiktir ve bu rejimin savaşı tamamlaması için bir çabası yoktur.

Riyad’da bir irade olması durumunda Yemen ateşi sönebilir.

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2012