Hatibzade: İran-Çin 25 yıllık Geniş Kapsamlı İşbirliği Programı bugün imzalanacak

Hatibzade, İran Televizyonuna yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığının dün başlayan Tahran ziyaretinin iki ülke 50. Diplomatik ilişkileri yıldönümünde yapıldığını ve bu ziyarette 25 Yıllık Genel İşbilriği Anlaşmasının imzalanacağını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanının 6 sene önce Tahran’a yaptığı ziyarette anlaşma ile ilgili görüşmelerin yapıldığını ve sonraki yıllarda bu hususta geniş müzakereler yapıldığını ifade eden Hatibzade, anlaşmanın nihai şeklini aldığını ve bugün imzalanacağını söyledi.

Hatibzade iki ülke ilişkilerinin derim ve çok boyutlu olduğunu ve bu yönde bir anlaşma imzalanmasının gerekli olduğunu söyledi.

Anlaşmanın ekonomik ve siyasi boyutu olduğunu ve anlaşmada özel sektör için özel önem atfedildiğini söyledi.

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2012