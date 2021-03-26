Çin dışişleri bakanı Tahran’da

Yi, Ortadoğu bölgesine yaptığı ziyaret çerçevesinde bugün ve yarın Tahran’da olacaktır.

Yi, Tahran’da dışişleri bakanı Zarif’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından da kabul edilecektir.

İki ülke stratejik ilişkilerinin gelişmesi ve uluslararası gelişmeler hakkında istişareler tarafların görüşmelerinin gündemini oluşturmaktadır.

Bu ziyarette iki ülke Genel İşbirliği Senedi Zarif ve Yi tarafından imzalanacaktır.

İki ülke diplomatik ilişkilerinin 50. Yılı dolayısıyla yarın iki ülke tarihi senetleri ile ilgili bir sergi açılacaktır.

Yi, Tahran’dan önce Arabistan ve Türkiye’de temaslarda bulunmuştu ve Tahran’dan sonra da BAE, Bahreyn ve Umman’ı ziyaret edecektir.

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2012