Yunisi: Zerdüştiler İran kültürünü korudular

Yunisi, Zerdüştiler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda bu konuyu belirtti.

Yunisi, bugünün Hz Zerdüşt’ün doğum günü olduğunu belirterek, Hz Zerdüşt’üm barış, sevgi, akılcılık peygamberi olduğunu söyledi.

İranlı Zerdültilerin peygamberi olan Aşur Zerdült’ün insanlığı tek tanrılı tanrıyı ibadete çağırdığını ifade eden Yunisi, Zerdüştilerin her zaman İran kültürünün simgelerini ve günlerini koruduklarını söyledi.

Zerdüştilerin ayrıca yüzyıllar boyunca hayvanlar, doğa ve çevreyi koruduklarını ve suyla toprağı kirletmediklerini ifade eden Yunisi, Zerdüştülern bilime de özel ilgileri olduğunu söyledi.

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2012