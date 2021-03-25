Renkler ve hazineler adası Hürmüz

Geçmişi 600 milyon yıl öncesine dayanan Hürmüz adasına ulaşmak çok kolay, Hürmüz Adası, Hürmüzgan İli'nin merkezi Bender Abbas'a 8 km uzaklıkta, 42 km'lik yüzölçümğ ile harikalarla dolu bir ada, renkli topraklar, denizin kırmızı ve mavi renklerinin bir araya geldiği ve bir insanı kendine çeken çarpıcı ve eşsiz bir görüntü oluşturan bir yerdir.

Fars Körfezi'nden Bender Abbas'a 40 dakikalık bir yolculuktan sonra iniş tekneleriyle Hürmüz Adası'na vardığınızda, renkli bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz.

Hürmüz topraktan, kayadan ve kumsaldan oluşan sıradan bir ada değil! Hürmüz kayalara, dağlara ve koridorlara, kırmızı, turuncu, beyaz ve sarıya kadar renklerle doludur ve aralarında rüzgâr esintileri arasında yürüdüğünüzde, farklı olduğu gizemli bir adaya benzer.

Hürmüz'de ne alışveriş merkezi var ne de otel! Orada hiçbir şeye dokunulmamış. Zaten Hürmüz'ün de en parlak avantajı bu dokunulmamıșlığı ve şehir hayatının elemanlarının bulunmaması. Hürmüz'e gittiğinizde ya yerel evlerde ya da yıldızlarla dolu göğün altında konaklamalısınız.

Yerel halkın evine giderseniz, gezinin ilgi çekici olay yerlerinden biri olan yerel ekmeği alın.

Hürmüz Adası'na uzaktan bakıldığında sarı, beyaz ve kırmızı dağlar görünmektedir. Bu dağların arasında, yenilebilir toprakları olan kırmızımsı renkli bir dağ var! Yerliler kırmızı toprağı "Surâg" adlı bir yemeği hazırlarken baharat olarak kullanırlar. Bu toprakla balık ve ekmek pişirilir, turşu, reçel ve sonlarda kullanılır.

Çok renkli Hürmüz Adası'nın toprağı, nesli tükenmekte olan göçmen kuşlar, deniz kaplumbağaları ve jabir (Hint ve İran alt kıtasındaki yerel geyik türleri) gibi önemli türler için çok değerli bir ekolojik nesne haline gelmiştir.

Hürmüz'un güneybatısında, Keşm (boğazdaki en büyük ada) ve Lark adaları bulunur.

Hürmüz daha eski bir ada olmasına rağmen, birkaç yıl öncesine kadar bu kadar iyi tanınmıyordu. Kaynaklara göre, bu ada 600 milyon yıl öncesine dayanıyor. Aynı kaynaklara göre, Hürmüz'ün Moğol saldırısından önce gelişen bir ticareti varmış ancak Moğolların gelmesiyle hayat ve ona dair herşey yok oldu. Bazı yerliler Keşm'e, bazıları Cerun veya Gömburun Limanı'na taşındı ve oraya eski kentlerinin anısına Hürmüz adını koydular.

Mangrov ormanları, deniz kaplumbağaların özellikle kaplumbağasının yumurtlama yeri olan kumsallar, Portekizler Kalesi, yengeçler, çeşitli istiridyeler, Gökkuşağı Vadisi ve Yedi Renk Dağları, adanın diğer harikalarındandır.

Hürmüz toprağının renginin sebebi ile ilgili olarak çoğu demir olan minerallerin varlığından kaynaklandığı dile getirilmektedir. Mineraller de adanın renk spektrumunu değiştirdi. Bunlar çevreyi koruma ile birlikte turistik cazibe ve sürdürülebilir gelir için harika bir fırsattır.

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2012